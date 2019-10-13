Эрикссон: Абрамович хотел купить клуб в Москве, и я посоветовал ему «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как перед покупкой лондонского «Челси» в 2003 году российский бизнесмен Роман Абрамович обдумывал другие варианты.
«Роман хотел купить клуб в Москве, так что он, я и агент Пини Захави отправились туда на три дня. Мы изучили все клубы, и я сказал, что нужно купить «Динамо», потому что у них лучшая инфраструктура.
Я уехал на каникулы, а потом мне позвонила его правая рука. Абрамович поменял своё мнение. Теперь он хотел купить клуб в Лондоне. «Тоттенхэм» или «Челси».
Я спросил, чего он хочет. Он сказал, что побеждать. Я ответил: «Тогда покупай «Челси». Там нужно поменять половину команды, а в «Тоттенхэме» — всю», — приводит слова Эрикссона The Times.
Как купить всё. Абрамович изменил английский футбол навсегда
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