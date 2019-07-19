Как купить всё. Абрамович изменил английский футбол навсегда

Эта статья – пятая из серии, посвящённой истории английской Премьер-лиги. Все статьи цикла публикуются в виде подкастов. Для тех посетителей сайта, которым удобнее или привычнее читать, чем слушать, сделана текстовая версия. Она включает большую часть информации из подкаста. Если же вам больше нравится слушать, то сделать это можно здесь: в iTunes, в приложениях для мобильных Android-устройств, в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте», в плеере Castbox, в плеере Podster, в плеере TuneIn, в сервисе Яндекс.Музыка, в плеере YouTube.

Чем был «Челси» до Абрамовича

Кен Бэйтс владел клубом 21 год. Он купил его за один фунт в середине 80-х, когда «Челси» болтался во втором дивизионе. За 20 лет Бэйтс сделал многое. Клуб закрепился в АПЛ, а потом, после многолетней тяжбы с застройщиком, наконец стал полностью владеть своим стадионом – раньше часть стадиона принадлежала компании недвижимости MarlerEstate. Со временем «Челси» стал частым участником Лиги чемпионов.

Плохого тоже хватало. Для борьбы с хулиганами Бэйтс окружил трибуны колючей проволокой. Героиня одного из наших прошлых выпусков, Маргарет Тэтчер, наверное, была в восторге. Другое противоречивое решение: Бэйтс уволил тренера Руда Гуллита, когда «Челси» шёл вторым в чемпионате (к февралю) и был сенсацией. В конце концов, владелец загнал клуб в долги и был вынужден его продать.

Кен Бэйтс и будущий тренер «Челси», который в эпоху Абрамовича выиграет с клубом Лигу чемпионов. Фото: Ben Radford/Getty Images

Но Абрамович мог вообще не купить «Челси». Во-первых, судя по российской прессе начала нулевых, он сначала пытался купить клуб в России. Но не получилось ни с «Торпедо», ни с ЦСКА. После этого Абрамович посмотрел в сторону Англии. С помощью швейцарского банка UBS был составлен отчёт об экономическом состоянии АПЛ, потом с помощью агента Пини Захави был выбран клуб. И это снова мог быть не «Челси».

Одним из первых вариантов был «Арсенал». Сделка в итоге не состоялась: по информации некоторых СМИ, клуб отказались продавать. Хотя, как позже говорил экс-вице-президент «Арсенала» Дэвид Дин, предложение не было слишком конкретным. Журналисты Джошуа Робинсон и Саймон Клегг, которые написали инсайдерскую книгу об АПЛ, указали, что, возможно, между клубом и Абрамовичем было недопонимание и он зря не обратился с предложением о покупке. Потом, по информации тех же Робинсона и Клегга, возник интерес к «Тоттенхэму». Но он закончился, когда Абрамович посетил район Тоттенхэм. Район не впечатлил. Кстати, район и после того остался проблемным. В 2011 году там начались волнения, для подавления которых власти привлекли более полутора тысяч полицейских.

У «Тоттенхэма» новый стадион за миллиард евро. В трудном районе Массовые беспорядки, мигранты, сожжённые дома.

Так, методом исключения остался «Челси». Клуб был куплен за 140 млн фунтов. Это была хорошая сделка. Бэйтс назвал сумму, а Абрамович, вместо того чтобы в ответ назвать свою, просто заплатил. Но в Англии сделку не приветствовали.

«Это позор. Бэйтс был «мистером Челси». Можно продать клуб, но нужно тщательнее выбирать покупателей», – BBC.«Клуб поступил во владение человеку, о котором мы знаем недостаточно. Следовало бы для начала собрать информацию о том, кто теперь будет распоряжаться в «Челси», а потом уже принимать решения», — бывший министр спорта Тони Бэнкс. «Теперь за будущее клуба по-настоящему страшно. Он наделает ещё больше долгов», — Дэйв Поттингер, ВВС.

В Guardian после покупки «Челси» вышла объёмная статья, посвящённая не конкретно Роману Абрамовичу, а российским олигархам в целом. В описании будущего «Челси» было использовано слово «зловещий», а завершилась публикация риторическим вопросом якобы по-русски, хотя на латинице: «Atkoodadyengi?». Риторическим, поскольку двумя абзацами выше авторы сообщают, что деньги на покупку «Челси» выведены из России «с благословения» президента, который, якобы, и сам имел отношение к сделке.

Наконец, радикально настроенные болельщики встретили Абрамовича плакатами «Ты нас не купишь!». Они ошиблись.

Как купить всё

Абрамович купил хорошую команду. С хорошим тренером Клаудио Раньери, хорошими игроками, вроде чемпиона мира Эммануэля Пети, а также Эйдура Гудьонсена и Будевейна Зендена. Кстати, все трое помимо «Челси» поиграли и в «Барселоне». Эта команда попала в Лигу чемпионов, имела долгов миллионов на 15. Но, безусловно, могла стать ещё лучше. Ей не хватало, так сказать, пинка. Поэтому она получила крепкий пинок. 10 крепких пинков, если точнее. Среди них – Эрнан Креспо за 26 млн, Хуан Себастьян Верон за 22 млн, Клод Макелеле за 20 млн. Клуб должен был выйти на новый уровень. И вроде бы вышел.

«Челси» занял второе место в Англии, уступив только «Арсеналу». Это был тот самый сезон, когда «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в чемпионате. Но в Лиге чемпионов «Арсенал» потерпел поражение: его выбили уже в четвертьфинале, и это сделал «Челси». Победив в гостях благодаря голам Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Бриджа. В первый сезон после покупки клуба Абрамовичем «Челси» дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

Казалось, вот он, новый уровень. Но один человек так не считал. А поскольку этим человеком был Абрамович, то Раньери потерял работу. Это был очень мощный сигнал. Он показал уровень амбиций и ожиданий от следующего тренера. Показал, каким будет давление на следующего тренера. Одновременно с этим Абрамович снова усилил команду. Вратарь Карло Кудичини был в порядке, но Раньери ещё перед увольнением успел обратить внимание скаутов на Петра Чеха. Он был уверен, что это другой уровень. Также перед уходом Раньери надоедал просьбами купить Дидье Дрогба. Новый тренер получил обоих. И ещё двух игроков, с которыми брал Лигу чемпионов: Паулу Феррейру и Рикарду Карвалью. Ну и ещё до кучи Арьена Роббена.

Арьен Роббен, Жозе Моуринью , Петр Чех, Матей Кежман. Фото: Christopher Lee/Getty Images

Жозе Моуринью сделал главное, что не удалось Раньери. Показал разницу между эволюцией и революцией – причём это был редчайший случай успешной революции. Он не просто выиграл АПЛ. Он набрал 95 очков. Рекорд, и на пять больше, чем у непобедимого «Арсенала».

Чуть менее известна другая, ещё более важная цифра: 15. 15 – это количество голов, которые пропустил «Челси» в 38 турах АПЛ. А на старте команда Моуринью в 10 турах пропустила 2 гола. На эти 10 туров, кстати, пришлись матчи с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Подробный текст о грандиозной команде Жозе будет через неделю, а пока вернёмся к Абрамовичу. Он получил трофеи. Клуб выиграл АПЛ и заодно Кубок лиги. Правда, в Лиге чемпионов вылетел в полуфинале, но и там было близко. 0:0 и 0:1 с «Ливерпулем», с шансами в обоих матчах. В общем, эту команду трудно было сделать еще сильнее. Но владелец попытался. Майкл Эссьен? Да пожалуйста.

Как завоевать Англию и заставить себя уважать. Метод Абрамовича Российскому бизнесмену сегодня исполняется 50 лет. Последние 13 он занят тем, что меняет английский клубный футбол.

Только на третий сезон Моуринью уступил чемпионство Алексу Фергюсону. И тут возник рубеж. Можно ли позволить тренеру не выиграть большой трофей? В 2007 году «Челси» выиграл оба внутренних Кубка, в чемпионате пришёл вторым, а в Лиге чемпионов опять уступил в полуфинале и опять «Ливерпулю», теперь по пенальти. Второе место, полуфинал Лиги чемпионов, два Кубка – вы точно назовёте это отличным сезоном.

Но один человек не считал это отличным сезоном. Абрамович не стал увольнять тренера, который на тот момент был лучшим в мире, но давление было запредельным. Трения межу ними начались ещё раньше. Из-за покупки Андрея Шевченко, который был не нужен Моуринью, из-за появления Аврама Гранта, который по слухам вмешивался в управление командой. В журнале The Independent в шутку писали, что отношения между владельцем и тренером напоминали пару, в которой каждый хочет и сохранить отношения, и бросить другого первым.

Андрей Шевченко и Жозе Моуринью Фото: Clive Mason/Getty Images

Моуринью сохранил работу, только чтобы потерять её в самом начале сезона. Машина, которую он создал, на автопилоте, под руководством Аврама Гранта дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла по пенальти. Зато в полуфинале с третьей попытки наконец выбила «Ливерпуль».

Моуринью воспринял уход из «Челси» тяжело. Через два года, когда он приедет в Лондон на матч Лиги чемпионов вместе с «Интером», он скажет: «Посмотрите на остальных тренеров топ-4. Фергюсон на месте, Бенитес на месте, Венгер на месте. Я сделал более чем достаточно, чтобы тоже быть здесь. Но решение оказалось другим. Что ж, клуб смотрит вперёд, я смотрю вперёд. Они двигаются дальше, я двигаюсь дальше. Я выигрываю трофеи. Они тоже выигрывают… что-то. Кажется, они с тех пор выиграли Кубок лиги? Мне не о чем жалеть. Хотя нет. Может, о том, что я не ушёл ещё раньше, летом».

Фото: Clive Rose/Getty Images

В этом высказывании хватает не только яда, но и убедительных аргументов. Черту Абрамовича, по которой прошёлся Жозе, в Англии с тех пор выдают чуть ли не как доминирующую: он слишком часто меняет тренеров.

Выиграй трофеи или тебе конец

Статистически критики правы. За 16 лет, которые «Челси» принадлежит Абрамовичу, в клубе сменилось 14 тренеров, включая исполняющих обязанности. Немыслимая текучка, даже более сильная, чем в «Реале». А ведь в успешных клубах тренеров меняют реже, чем в остальных. Такой стиль управления можно описать словами: «Выиграй трофеи или тебе конец». Карло Анчелотти выиграл чемпионат и Кубок, а на следующий год занял второе место – уволен. Моуринью был уволен через полгода после того, как выиграл чемпионат Англии. Антонио Конте несколько месяцев судился с «Челси» из-за компенсации после увольнения. Хотя в последнем матче под его руководством «Челси» выиграл Кубок.

14 тренеров за 16 лет – это действительно очень много. Но с другой стороны: 20 всевозможных кубков за 16 лет – это ведь тоже очень много. Можно ли критиковать метод «Выиграй трофеи или тебе конец», если он приносит трофеи? Всего четыре раза с тех пор, как «Челси» стал принадлежать Абрамовичу, клуб закончил сезон без трофеев. Двух сезонов подряд без трофеев не было ещё ни разу.

В эти 16 лет тренерам в «Челси» приходилось нелегко, но они изначально знали, что от них ждут больших побед и что деньги не проблема. Это же знали и игроки.

Сильная раздевалка – ещё одна специфическая особенность «Челси». У тренеров в принципе мало власти в современном футболе, но в этом клубе её меньше, чем в любом другом. Никакие заслуги не помогли Моуринью, когда против него взбунтовались игроки. И это тоже стало поводом для критики: тренеры получают слишком мало поддержки.

А с другой стороны – это тоже работает. Забавный факт: дважды «Челси» играл в финале Лиги чемпионов и оба раза – со случайным человеком на посту главного тренера. Что Грант, что Ди Маттео были назначены уже по ходу сезона.

Давид Луис, ДидьеДрогба, канцлер казначейства Великобритании Давид Осборн и Роман Абрамович с кубком чемпионов. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Оптовые закупки топовых игроков и изначальный тандем с топ-тренером позволили создать так называемую команду-династию. С финала Лиги чемпионов 2008 года, проигранного командой, которую собрали для Моуринью, которую построил Моуринью и которая играла в футбол Моуринью, – до финала Лиги чемпионов 2012 года, когда Моуринью уже пять лет не было в команде. Даже через пять лет это был во многом тот же самый «Челси», закупленный ещё при португальце. Чех, Терри, Дрогба – ранние трансферы, но Эссьен, Калу, Малуда, Эшли Коул, Оби Микел тоже пришли ещё при Жозе. То есть состав, купленный в первые годы, продолжал собирать трофеи и через пять лет. Сила инерции оказалась огромной.

А когда этот легендарный состав окончательно постарел и закончился, Абрамович купил новый. Сначала Азар, потом Виллиан, Педро, Канте и Давид Луис. Азар – огромная потеря, но остальной костяк виден, и это такие игроки, которые могут пережить ещё пять тренеров, а потом дойти до финала Лиги чемпионов вообще без тренера.

«Покупать титулы – это нормально». Ж. Моуринью

Летом 2015 года, когда «Челси» выиграл АПЛ, у Моуринью спросили, как он относится к тому, что конкуренты взрывают трансферный рынок в попытке купить чемпионство. Это был провокационный вопрос, потому что термин «купить титул» в Англии изначально стали применять именно к «Челси» Абрамовича. Возможно, журналисты рассчитывали на какую-то резкую реакцию. Но реакция была другой. «Нормально, что они они хотят купить чемпионство. Когда мистер Абрамович только пришёл, мы тоже покупали чемпионство. Этот этап надо пройти. Сейчас все так делают».

Пожалуй, это самая взвешенная оценка. «Челси» покупал чемпионства. А потом, когда пришли шейхи, они стали покупать чемпионства. И потратили на это больше времени. Абрамович получил первое чемпионство через два года и после 300 млн на трансферы. Владельцы «Манчестер Сити» получили первое чемпионство через четыре года и после 500 млн на трансферы. Когда «Ливерпуль» захотел навязать «Сити» борьбу за титул, клуб в течение года потратил больше 300 млн фунтов.

Можно вспомнить, какой взрыв цен случился летом 1998 года, когда Алекс Фергюсон понял, что команде нужно сильно усилиться, чтобы сохранить конкуренцию с «Арсеналом». Он потратил за лето 40 млн фунтов. Сумма может показаться незначительной, поэтому вот вам референс, для сравнения: это больше, чем потратили «Арсенал» и «Ливерпуль», два суперклуба, вместе взятые. И даже вместе с «Лидсом», который тогда тратил даже слишком много.

Понятие «купить титул» существовало ещё до того, как журналисты придумали эту фразу. И наоборот: «Арсенал» перестал покупать топ-игроков и… титулы куда-то пропали. Попробуйте представить себе, что «Арсенал» поставит целью выиграть чемпионство (извините, болельщики «Арсенала»). Чего не хватает? Не хватает пинка. Или, другими словами, 300 млн трансферного бюджета.

Все любят истории как с «Лестером». Но «Лестер» потому и называют сказкой, что он один. Можно считать правильным подход Дэниела Леви из «Тоттенхэма» и ругать шейхов и Абрамовича, но тогда ждать придётся долго. Можно критиковать цинизм в отношении тренеров, но цинизм приносит трофеи.

Независимо от отношения к такому способу управления клубом нужно признать один факт. Абрамович не просто купил для «Челси» трофеи, а показал мастер-класс по покупке трофеев. Задал стандарт эффективности шопинга, который стал ориентиром для Европы. Мало поставить задачу «Выиграй трофеи или тебе конец». Тот же «Лидс», или «Интер» Массимо Моратти конца 90-х, или Флорентино Перес в «Реале» середины нулевых действовали по тому же принципу, но без такого же успеха. Тратить много – мало. Нужно тратить эффективно. С 2003 года клубы АПЛ в этом плане сильно прибавили. А кто не прибавил, тот «Фулхэм».

Предыдущие серии цикла о людях, которые изменили АПЛ:

Как Маргарет Тэтчер уничтожила хулиганов. И чуть не уничтожила английский футбол Рассказываем историю АПЛ.

«Он ничего не понимает в футболе». Как Венгер изменил АПЛ Хотя сначала в него не верили даже игроки «Арсенала».

Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида Бекхэма из звезды футбола в поп-звезду Конфликт с Фергюсоном, ненависть болельщиков и 40 причесок.

АПЛ – самая богатая лига в мире. И всё благодаря одному звонку Вот почему у английских клубов столько денег.

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