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В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму

В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму
Футбол / Прочие турниры 0

В товарищеском матче со сборной Бразилии голкипер национальной команды Нигерии Фрэнсис Узохо получил ужасную травму.

На 61-й минуте встречи 20-летний вратарь африканской команды неудачно приземлился после игры на выходе. В результате его левая нога вывернулась неестественным образом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Music Producer.

На 63-й минуте вместо Узохо на поле вышел Мадука Окойе.

Напомним, также из-за травмы матч не смог доиграть форвард бразильцев Неймар. 27-летний нападающий был вынужден покинуть поле ещё на 12-й минуте встречи. Вместо него вышел Филиппе Коутиньо.

Матч между сборными Бразилии и Нигерии проходил в Сингапуре на стадионе «Национальный». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Бразилия не смогла обыграть Нигерию в товарищеском матче
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