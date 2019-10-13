В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму
В товарищеском матче со сборной Бразилии голкипер национальной команды Нигерии Фрэнсис Узохо получил ужасную травму.
На 61-й минуте встречи 20-летний вратарь африканской команды неудачно приземлился после игры на выходе. В результате его левая нога вывернулась неестественным образом.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Music Producer.
На 63-й минуте вместо Узохо на поле вышел Мадука Окойе.
Напомним, также из-за травмы матч не смог доиграть форвард бразильцев Неймар. 27-летний нападающий был вынужден покинуть поле ещё на 12-й минуте встречи. Вместо него вышел Филиппе Коутиньо.
Матч между сборными Бразилии и Нигерии проходил в Сингапуре на стадионе «Национальный». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Бразилия не смогла обыграть Нигерию в товарищеском матче
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