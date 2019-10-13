«Динамо» победило «Пюник» в товарищеском матче благодаря дублю Нойштедтера

Московское «Динамо» 13 октября провело товарищеский матч с армянским «Пюником». Встреча состоялась на базе в Новогорске и завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.

Автором дубля стал полузащитник московской команды Роман Нойштедтер, он отличился на 67-й и 71-й минутах.

«Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги набрало 10 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи дома сыграют с «Краснодаром». Поединок пройдёт 20 октября на «ВТБ Арене».

Товарищеский матч

ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо». Без зрителей

Динамо (Москва, Россия) — Пюник (Ереван, Армения) — 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Нойштедтер, 67; 2:0 — Нойштедтер, 71.

Предупреждение: Игбун (23).