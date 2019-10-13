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Черышев открыл счёт в матче с Кипром

Черышев открыл счёт в матче с Кипром
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России открыла счёт в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

Автором результативного удара на 9-й минуте встречи стал полузащитник Денис Черышев. Хавбек сборной России отобрал у соперника мяч на чужой половине поля, с левого края на скорости ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку без шансов для голкипера киприотов Костаса Панайи. Это был 10-й гол Черышева за сборную.

Матч между сборными Кипра и России прохдит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.

Кипр — Россия: составы команд на матч 8-го тура отбора Евро-2020
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