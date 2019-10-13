Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром

Сборная России забила второй мяч в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

Автором результативного удара на 22-й минуте встречи стал полузащитник Магомед Оздоев. Артём Дзюба сделал проникающую передачу в штрафную, Алексей Ионов неудачно прострелил, но Денис Черышев догнал мяч у лицевой и сделал скидку на Оздоева, который пробил под перекладину ворот хозяев.

Матч между сборными Кипра и России проходит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.