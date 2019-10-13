Губочан: скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских

Бывший защитник «Зенита» и «Динамо» Томаш Губочан вспомнил свой приезд в Россию. Словак признался, что скучает по открытости и откровенности русских.

«Конечно, я переживал по поводу переезда из небольшого города Словакии в Санкт-Петербург, но это был мой шанс. Я был счастлив возможности уехать в 21 год за границу и даже предположить не мог, что всё сложится настолько хорошо в «Зените».

Помогали русские люди, вы — хорошие, открытые, меня легко принимали. У меня до сих пор много друзей в России. 9 лет в России — невероятно приятное время для меня. Да, большой город — непривычно, но я не боялся. Уже через неделю после приезда начал водить машину.

Мы два раза взяли чемпионство, это было незабываемо. Помню, как мы провели матч с «Крыльями Советов» в ужасный холод в последнем туре, а затем праздновали титул. Мне никогда не было так холодно, как в тот вечер, но мы всё равно праздновали. До сих пор помню, как над головой летал вертолёт и забрасывал нас цветами. Большой момент для меня, невероятно важный.

Не могу сказать, что период в «Динамо» болезненный. Хорошие моменты тоже были, например Лига Европы, хотя всё действительно закончилось грустно. Когда по ходу сезона уходят Вальбуэна, Кураньи, Джуджак, Ванкёр, Бютнер, Самба и другие, то, конечно, команда обречена падать.

Мы вылетели в ФНЛ, но у меня оставался ещё год по контракту. После Евро-2016 пришло предложение из «Марселя», клубы договорились, и я уехал. Хотел продолжать карьеру, а это было лучшим вариантом для меня, чем оставаться в России.

Я скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских. И по «Зениту» скучаю, правда. Провёл большую часть карьеры там, и это останется со мной навсегда. Жалко, что не поиграл на ваших новых стадионах, но ничего», — приводит слова Губочана «Матч ТВ».