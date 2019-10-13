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Бывший тренер «Валенсии» был уволен из-за метафоры на пресс-конференции

Бывший тренер «Валенсии» был уволен из-за метафоры на пресс-конференции
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль лишился свой должности из-за употреблённой им метафоры, которая не понравилась владельцу клуба Питеру Лиму, сообщает Superdeporte.es.

Подробности увольнения наставника раскрыл президент клуба Анил Мурти. Лим очень резко воспринял слова тренера на одной из пресс-конференций.

Марселино, отвечая на вопрос о возможном уходе форварда Родриго Морено в мадридский «Атлетико», заявил, что это поставило бы клуб в сложное положение. Он добавил, что не рассматривает такую возможность, потому что «только крабы могут передвигаться назад или боком».

Тогда Тораль был неожиданно уволен, а его место занял Альберт Селадес.

После восьми туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

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