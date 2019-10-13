Дзюба забил 24-й мяч за сборную и довёл счёт в матче с Кипром до разгромного

Сборная России забила третий мяч в ворота национальной команды Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Автором результативного удара на 79-й минуте встречи стал форвард Артём Дзюба. Для нападающего этот гол стал 24-м в составе национальной команды. Фёдор Кудряшов поборолся в штрафной и сделал скидку на левый край, Денис Черышев мягко навесил во вратарскую, а Дзюба высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку ворот.

Матч сборных Кипра и России проходит на стадионе «ГСП» в Никосии. Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.