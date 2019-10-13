Пресс-служба сборной России после гола Оздоева вспомнила про ошибку Канделаки

Пресс-служба сборной России после гола Магомеда Оздоева в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра вспомнила про ошибку генерального продюсера телеканала «Матч» Тины Канделаки.
В официальном «твиттере» сборной России после мяча Оздоева появилась запись с упоминанием Сердара Азмуна, чьё имя и фамилия были зачёркнуты.
Фото доступно на странице сборной России в «твиттере».
Напомним, находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0). В своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече принимать не мог, поскольку является игроком сборной Ирана.
Матч сборных Кипра и России проходит на стадионе «ГСП» в Никосии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 1-го тайма Россия выигрывает у Кипра со счётом 2:0.
Обслуживает матч бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогают ему судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль резервного рефери исполняет Новак Симович.
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