Дзюба вышел в единоличные лидеры отбора Евро-2020 по системе «гол+пас»

Форвард сборной России Артём Дзюба вышел в единоличные лидеры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по системе «гол+пас».

После матча с национальной командой Кипра, в котором 31-летний нападающий отметился забитым мячом и двумя результативными передачами, в его активе стало 9 голов и 5 ассистов в 8 встречах. Он на два балла опережает ближайшего преследователя, коим является Мемфис Депай (сборная Нидерландов). На счету игрока оранжевых 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 5 матчах.

Отметим, что гол Дзюбы в матче с Кипром стал для него 24-м в составе сборной России. В списке лучших бомбардиров национальной команды он уступает только Владимиру Бесчастных (26 голов) и Александру Кержакову (30).