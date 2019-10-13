Дзюба вышел в единоличные лидеры отбора Евро-2020 по системе «гол+пас»
Форвард сборной России Артём Дзюба вышел в единоличные лидеры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по системе «гол+пас».
После матча с национальной командой Кипра, в котором 31-летний нападающий отметился забитым мячом и двумя результативными передачами, в его активе стало 9 голов и 5 ассистов в 8 встречах. Он на два балла опережает ближайшего преследователя, коим является Мемфис Депай (сборная Нидерландов). На счету игрока оранжевых 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 5 матчах.
Отметим, что гол Дзюбы в матче с Кипром стал для него 24-м в составе сборной России. В списке лучших бомбардиров национальной команды он уступает только Владимиру Бесчастных (26 голов) и Александру Кержакову (30).
- 13 октября 2019
-
22:49
-
22:49
-
22:45
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:11
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:37
-
21:35
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:17
Партнерский контент