Черчесов: равнодушных в команде нет. И не будет. Ни минуты и ни на секунду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает свою команду самой сильной в группе отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, где также выступают Бельгия, Шотландия, Казахстан, Кипр и Сан-Марино.
«Я просто работаю. Вы сами понимаете. Мы не самая сильная команда. Самая сильная — Бельгия. А мы на 40 каком-то месте. Наша сила в том, что мы понимаем, что умеем и что не умеем. И что не умеем — не делаем. У нас есть Дзюба, мы вот так играем. Кому-то не нравится иногда, как мы играем. Может, и мне иногда не нравится. Но есть определённый подбор футболистов, под который мы подстраиваемся. И ещё — равнодушных нет в команде. И не будет. Ни минуты и ни на секунду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 13 октября 2019
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