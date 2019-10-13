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Сборная России преподнесла киприотам подарок — русские матрёшки

Сборная России преподнесла киприотам подарок — русские матрёшки
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России после отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с командой Кипра (5:0) поблагодарила Федерацию футбола Кипра и подарила киприотам русские матрёшки.

«Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона за отличную организацию и тёплый приём! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрёшки на киприотский манер», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда. Благодаря этому успеху россияне досрочно отобрались на чемпионат Европы. Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии.

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