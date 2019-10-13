Дзюба: задача — выиграть Евро? Если Саламович сказал, значит, так и должно быть

Нападающий сборной России Артём Дзюба после матча с Кипром поделился впечатлениями от выхода национальной команды в финальную часть чемпионата Европы.

«Первые эмоции после выхода на Евро — радость. Есть усталость и удовлетворение от выполненной задачи. Спасибо болельщикам, играли как будто дома. Может, на Кипре выходной сегодня? Атмосфера была крутая, много наших. Выиграли уверенно, качественно. Теперь предстоит проверка себя с бельгийцами.

Подзадорило ли, когда киприота удалили и их фанаты начали свистеть? Это нормальная тема для болельщиков. Просто они не видели ногу Петрова, там чистая красная.

Черчесов сказал, что главная задача выиграть чемпионат Европы. Какое отношение у команды к этому? Если Саламович сказал, значит, так и должно быть, значит, постараемся. Я лично не хочу забегать вперёд. Сегодня тихонько порадуемся, что вышли, но есть ещё две игры в отборе.



Полтора года назад говорили, что эта сборная кривоногая, а теперь называют лучшей в истории? Это наша страна – из крайности в крайность. Как говорил мой папа всегда, время всё рассудит. У нас есть шанс на чемпионате Европы показать, что мы лучшая сборная. Раз мы смогли попасть в 1/4 чемпионата мира и там играли на равных с Хорватией, значит, шанс есть. Хорошо, что у нас появилась команда», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.