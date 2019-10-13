«Барселона» не планирует покупать игроков зимой

Руководство «Барселоны» считает состав команды укомплектованным и не видит необходимости в приобретении новых игроков зимой. Каталонцы, наоборот, постараются продать несколько футболистов сообщает Marca.

Отмечается, что молодые игроки будут привлекаться для ротации, а единственным усилением должна стать покупка правого защитника. Однако этот трансфер произойдёт не раньше лета 2020 года.

После того как главный тренер Эрнесто Вальверде перевёл Серхи Роберто в центр поля, основным правым защитником команды стал Нелсон Семеду, у которого просто нет достойной конкуренции. Эту позицию может закрыть Мусса Ваге, но Вальверде планирует использовать его лишь в играх кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн.