Игнашевич — о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: мы должны быть готовы ко всему

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от участия в Российской Премьер-Лиге.



«Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев. — Прим. «Чемпионата») рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры — надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещё можем в ПФЛ вылететь!» — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



«Торпедо» после 17 туров набрало 43 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.