Игнашевич — о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ: мы должны быть готовы ко всему
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ клуба от участия в Российской Премьер-Лиге.
«Понятно, что хочется играть в высшей лиге, но я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович (Авдеев. — Прим. «Чемпионата») рассуждает как бизнесмен, и логично, что есть несколько сценариев. Мы должны быть готовы ко всему. У клуба практически нет инфраструктуры — надо немного подождать. Тем более рано пока говорить и прогнозировать, мы до сих пор ещё можем в ПФЛ вылететь!» — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
«Торпедо» после 17 туров набрало 43 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.
«По поводу РПЛ будем решать в конце сезона». Главные люди в «Торпедо» удивили
«Чемпионат» приехал в офис к владельцу клуба Роману Авдееву. Игнашевич тоже присоединился.
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