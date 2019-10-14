Владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и осужденного Стрельцова

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного Эдуарда Стрельцова и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
«Если рассуждать гипотетически, я бы не поддержал переход Павла к нам. Футболисты выходят на поле, в том числе чтобы показать пример. На них равняются мальчишки. Действия же Кокорина и Мамаева — хулиганские. Если человек находился в тюрьме, я искренне желаю ему удачи в дальнейшем. И важно, чтобы у него не сломалась карьера.
Да, в истории «Торпедо» тоже был футболист, который отсидел в тюрьме (Эдуард Стрельцов. — Прим. «Чемпионата»). Но Мамаев до этой истории не в «Торпедо» играл. Он играл в «Краснодаре». Игнашевич с ним дружит? Если бы Сергей сказал, что Мамаев ему нужен, я всё равно не поддержал бы это решение, потому что это плохой пример. Тут нет одного универсального решения, ведь мы говорим об одном конкретном случае. Я всегда за человека, но мы строим команду, у которой уже есть традиции», — сказал Авдеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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