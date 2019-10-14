Игнашевич — о заявлении фанатов «Торпедо»: в ЦСКА тоже высказывали претензии

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, как относится к претензиям со стороны болельщиков клуба.



«Привык к разного рода акциям. В истории ЦСКА и сборной были разные периоды. Бывало, что нас уничтожали после ЧЕ или после ЧМ. Вспомните, что здесь происходило во время ЧМ в Японии. Попробуйте оказаться в шкуре футболиста, который приезжает, а тут пол-Москвы горит. Или после вылета с Евро, в 2012-м и 2016-м.



В ЦСКА тоже такое было. Приезжали на базу в Ватутинки, выясняли отношения. Высказывали нам претензии. Нормально ли это? Наверное, это должно происходить в немножко другой форме», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Торпедо» после 17 туров набрало 43 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.