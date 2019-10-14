«Динамо» одолжило «Пюнику» на игру вратаря Шеплякова

Московское «Динамо» 13 октября провело товарищеский матч с армянским «Пюником». Встреча состоялась на базе в Новогорске и завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.
Вратарь «Динамо» Александр Шепляков провёл эту встречу в составе армянского клуба. Динамовцы одолжили 23-летнего голкипера «Пюнику» на один матч.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Шеплякова.
«Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги набрало 10 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре москвичи дома сыграют с «Краснодаром». Поединок пройдёт 20 октября на «ВТБ Арене».
Товарищеский матч
ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо». Без зрителей
Динамо (Москва, Россия) — Пюник (Ереван, Армения) — 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Нойштедтер, 67; 2:0 — Нойштедтер, 71.
Предупреждение: Игбун (23).
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