Саутгейт прокомментировал поход Мэддисона в казино во время матча сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал инцидент с полузащитником «Лестер Сити» Джеймсом Мэддисоном.



Накануне, 13 октября, 22-летний футболист был замечен в казино после того, как покинул расположение национальной команды из-за болезни. При этом Джеймса увидели в казино за игрой в покер именно в тот момент, когда играла сборная. Хавбек даже не смотрел матч, завершившийся поражением англичан со счётом 1:2.



«Он прислал сообщение, в котором сказал, что эта история попадёт в прессу. Уверен, теперь Джеймс понимает, что, когда футболист попадает в сборную Англии, к его личной жизни приковано совсем другое внимание. Молодые игроки не так хорошо знают это. Я не люблю терять деньги, так что казино – место не для меня», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

Игрок покинул расположение сборной Англии из-за болезни, а затем пошёл в казино