Саутгейт прокомментировал поход Мэддисона в казино во время матча сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал инцидент с полузащитником «Лестер Сити» Джеймсом Мэддисоном.
Накануне, 13 октября, 22-летний футболист был замечен в казино после того, как покинул расположение национальной команды из-за болезни. При этом Джеймса увидели в казино за игрой в покер именно в тот момент, когда играла сборная. Хавбек даже не смотрел матч, завершившийся поражением англичан со счётом 1:2.
«Он прислал сообщение, в котором сказал, что эта история попадёт в прессу. Уверен, теперь Джеймс понимает, что, когда футболист попадает в сборную Англии, к его личной жизни приковано совсем другое внимание. Молодые игроки не так хорошо знают это. Я не люблю терять деньги, так что казино – место не для меня», — приводит слова Саутгейта Goal.com.
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