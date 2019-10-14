Левандовски: факт выхода на Евро не так важен, гораздо важнее – цели на турнир
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал выход своей команды в финальную часть чемпионата Европы. Накануне, 13 октября, поляки нанесли поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 сборной Северной Македонии (2:0) и досрочно квалифицировались на турнир.
«Мы вышли на Евро-2020, план выполнен. В подобных матчах важно терпение, мы не позволяли ничего сделать сопернику. Сам факт выхода в финальную часть чемпионата Европы не так важен. Гораздо важнее наши цели на финальную часть турнира. Теперь мы хотим занять первое место в группе», — приводит слова Левандовского Polski Sport.
Сборная Польши, набрав 19 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. Австрия с 16 очками располагается на втором месте.
Польша с Крыховяком обыграла Северную Македонию и вышла на Евро-2020
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