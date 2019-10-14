Лёв: хотим, чтобы сборная Германии выиграла оставшиеся матчи, и мы это сделаем

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Эстонией. Встреча, проходившая в Таллине, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. При этом ещё в самом начале матча был удалён полузащитник немецкой сборной Эмре Джан.

«Матч получился более тяжёлым, чем мы ожидали. Конечно, это связано с тем, что мы на протяжении 80 минут играли в меньшинстве. После удаления нам надо было реорганизоваться. Мы повысили темп, во втором тайме команда играла здорово.

Было ли удаление справедливым? Да, здесь нет никаких вопросов.

Ситуация для нас не изменилась. Мы хотим выиграть два последних матча в квалификации, и мы это сделаем. Я рассчитываю на две победы. Посмотрим, как сыграет свои матчи сборная Нидерландов», — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.