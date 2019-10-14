Элтон Джон: после поражения «Уотфорда» 0:8 хотел залезть в нору и умереть

Известный певец Элтон Джон признался, что в детстве отец водил его на матчи английского клуба «Уотфорд». Джон продолжает поддерживать клуб, хотя, как признался певец, поражение со счётом 0:8 от «Манчестер Сити» было неприятным опытом.
«Мой отец взял меня на матч «Уотфорда», потому что они были нашей местной командой. Тогда мне было шесть-семь лет. Я сразу влюбился в футбол и команду. Нельзя отворачиваться от команды, даже если она плохо играет. Конечно, здорово, когда клуб добивается успехов. Но недавно «Уотфорд» проиграл 0:8 «Манчестер Сити», я хотел забраться в нору и умереть!
Но нельзя начинать болеть за другую команду. «Уотфорд» — моя команда, я рад этому. Я никогда не думал, что стану владельцем или директором клуба. Но «Уотфорд» спас меня. Работа с командой позволила мне сохранить связь с тем местом, откуда я сам. Я всегда им благодарен, кроме того поражения 0:8», — цитирует Джона ESPN.
- 14 октября 2019
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