Алисон и Салах готовы сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Ливерпуля» Алисон Бекер и Мохамед Салах полностью восстановились после травм, сообщает The Times.
По информации издания, и вратарь, и нападающий смогут принять участие в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре английской Премьер-лиги. Бразилец, как ожидается, даже сможет выйти в стартовом составе.
Алисон получил травму в начале августа. В матче с «Норвич Сити» в 1-м туре Премьер-лиги (4:1) голкипер был заменён из-за повреждения и с тех пор не выходил на поле. Салах в свою очередь травмировался перед паузой на международные встречи и из-за этого не отправился в расположение сборной Египта.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
- 14 октября 2019
-
17:00
-
16:38
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:10
-
16:10
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:12
-
14:52
-
14:46
-
14:39
-
13:59
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:02
-
12:59
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:13
-
12:05
-
11:48
-
11:48
-
11:34
-
10:57
-
10:56
-
10:40
-
10:32
-
10:08
-
09:48
-
09:41