Алисон и Салах готовы сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Ливерпуля» Алисон Бекер и Мохамед Салах полностью восстановились после травм, сообщает The Times.



По информации издания, и вратарь, и нападающий смогут принять участие в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре английской Премьер-лиги. Бразилец, как ожидается, даже сможет выйти в стартовом составе.



Алисон получил травму в начале августа. В матче с «Норвич Сити» в 1-м туре Премьер-лиги (4:1) голкипер был заменён из-за повреждения и с тех пор не выходил на поле. Салах в свою очередь травмировался перед паузой на международные встречи и из-за этого не отправился в расположение сборной Египта.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

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