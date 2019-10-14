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«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера

«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера
Футбол / Франция 0

Пресс-служба «Лиона» сообщила, что новым главным тренером клуба стал Руди Гарсия. Ранее о грядущем назначении Гарсии на этот пост сообщало издание L’Equipe.

На посту главного тренера он сменил бразильца Силвиньо, который был уволен после провального начала сезона. Помимо Гарсии руководство французского клуба рассматривало кандидатуры Лорана Блана и Жозе Моуринью. Более того, президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что клуб вёл переговоры с португальцем, но он отказался от предложения.

В 2016 году Оляс как-то заявил, что Руди Гарсия никогда не возглавит «Лион». Президент клуба раскритиковал специалиста, назвав его заносчивым и грубым.

«Лион» является одним из соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Источник: «Лион» назначит главным тренером Руди Гарсию
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