«Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско назначен на пост наставника московского «Спартака».

На данном посту Тедеско сменит Олега Кононова, который подал в отставку после домашнего поражения от «Оренбурга» (1:2). После отставки Кононова обязанности главного тренера красно-белых исполнял Сергей Кузнецов.

34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).



«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.