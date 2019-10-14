Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глушаков пошутил про лайк во время пресс-конференции Тедеско

Глушаков пошутил про лайк во время пресс-конференции Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», пошутил про лайк во время пресс-конференции, на которой было объявлено о назначении Доменико Тедеско новым главным тренером красно-белых.

«Лайк кому?» — написал Глушаков в комментариях на официальной странице «Спартака» в «Инстаграме».

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2018 года хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» и переведён в молодёжную команду за то, что они лайкнули стихотворение актёра Дмитрия Назарова, который в стихах раскритиковал тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреру.

После увольнения Карреры с поста главного тренера «Спартака» Глушаков вернулся к работе с основным составом. Часть болельщиков клуба негативно отнеслись к данному обстоятельству.

Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019