Глушаков пошутил про лайк во время пресс-конференции Тедеско

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», пошутил про лайк во время пресс-конференции, на которой было объявлено о назначении Доменико Тедеско новым главным тренером красно-белых.
«Лайк кому?» — написал Глушаков в комментариях на официальной странице «Спартака» в «Инстаграме».
Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сентябре 2018 года хавбек вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» и переведён в молодёжную команду за то, что они лайкнули стихотворение актёра Дмитрия Назарова, который в стихах раскритиковал тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреру.
После увольнения Карреры с поста главного тренера «Спартака» Глушаков вернулся к работе с основным составом. Часть болельщиков клуба негативно отнеслись к данному обстоятельству.
- 14 октября 2019
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