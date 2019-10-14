Павлюченко: фанаты «Спартака» будут требовать результата от Тедеско уже завтра

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.
«Как примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки.
Болельщику «Спартака» не интересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжёлой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результата уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.
- 14 октября 2019
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