Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»
Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.
«Я получил около 20 предложений и выбрал из них три. Qatar Sports Investment и Аль-Хелаифи — это прежде всего мои друзья, у нас хорошие отношения в течение длительного времени. У них есть возможность приобрести наш клуб и довести его до такого уровня, чтобы он конкурировал с «Манчестер Сити». Для фанатов это может быть фантастическая возможность.
Второй возможный покупатель находится в Америке, он большой фанат «Лидс Юнайтед» с детства, и мне это нравится. Ещё один — владелец итальянского клуба.
Главное для меня — снова сделать «Лидс» большим клубом", — приводит слова Радридзани Mirror.
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