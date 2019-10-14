Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс»

Владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что от президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи ему поступило предложение о покупке клуба.

«Я получил около 20 предложений и выбрал из них три. Qatar Sports Investment и Аль-Хелаифи — это прежде всего мои друзья, у нас хорошие отношения в течение длительного времени. У них есть возможность приобрести наш клуб и довести его до такого уровня, чтобы он конкурировал с «Манчестер Сити». Для фанатов это может быть фантастическая возможность.



Второй возможный покупатель находится в Америке, он большой фанат «Лидс Юнайтед» с детства, и мне это нравится. Ещё один — владелец итальянского клуба.



Главное для меня — снова сделать «Лидс» большим клубом", — приводит слова Радридзани Mirror.