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Роналду забил 700-й гол в карьере

Роналду забил 700-й гол в карьере
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимает национальную команду Португалии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. К 77-й минуте украинская команда ведёт — 2:1.

На 71-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику сборной Украины Тарасу Степаненко и назначил пенальти в ворота хозяев. Через минуту 11-метровый удар успешно реализовал нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Этот гол стал 700-м в карьере форварда туринского «Ювентуса».

На счету Роналду 450 мячей за мадридский «Реал», 118 — в футболке «Манчестер Юнайтед», 95 — за сборную Португалии, а также 32 мяча за «Ювентус» и 5 — за «Спортинг».

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