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Сборная Турции вновь показала воинское приветствие, фанаты повторили жест

Сборная Турции вновь показала воинское приветствие, фанаты повторили жест
Футбол / Евро-2020 0

Игроки сборной Турции в отборочном матче Евро-2020 с Францией (1:1) показали воинское приветствие. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Этим жестом игроки поддержали военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды.

Жест также повторили болельщики сборной Турции на фан-секторе. Этот жест уже демонстрировался в матче квалификации Евро-2020 с Албанией.

Стало известно, что УЕФА критично относится к подобным действиям, поскольку политические жесты находятся под запретом правил. Вероятно, УЕФА применит дисциплинарные санкции к сборной Турции.

Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Sakaryaspor.

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