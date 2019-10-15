Степаненко: это самый перепуганный арбитр, он делал всё, что говорил Роналду

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 с Португалией (2:1). После этого матча сборная Украины вышла в финальную часть турнира.



«Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли вполне заслуженно, по игре. Я доволен, но, к сожалению, судья не дал побороться.



Этот судья удалил меня на 10-й минуте в матче с «Айнтрахтом». Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не прикасался к игроку, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую жёлтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже не бегал, никого не трогал.



Пенальти? Я прыгаю в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку, продолжается игра. Криштиану подбегает к судье, говорит «пенальти», и через несколько секунд рефери назначает пенальти. Всё, что Криштиану говорил в этом матче, он делал. Так перегибать нельзя», — приводит слова Степаненко Football.ua.

Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы