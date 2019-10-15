Семеду: у нас было много возможностей забить Украине

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (1:2).



«Мы всегда хотим победить, такая уж мы команда. К сожалению, сегодня этого не вышло. Мы должны поднять голову — ведь играли мы отлично. Команда хорошо отреагировала на 0:2. У Украины было два шанса, и они забили нам два гола. Мы же создали бесчисленное количество моментов, но не забили. В этом вся проблема прошедшей игры», — приводит слова Семеду пресс-служба УЕФА.

Сборные России и Украины досрочно гарантировали себе выход в финальную стадию чемпионата Европы – 2020. Сборная Украины набрала 19 очков в 7 матчах и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в своей истории.

