Жиру — о ничьей с Турцией: не буду отправлять видео своего гола Лэмпарду
Форвард «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции. Встреча завершилась со счётом 1:1, а Жиру стал автором гола в составе французов.
«Конечно, расстроены результатом. Забили в концовке, но затем пропустили необязательный гол со штрафного.
Гол? Гризманн отлично подал с углового, мне нужно было находиться в нужном месте в нужное время.
Отправлю ли видео гола Лэмпарду? Нет, конечно. Уверен, он и так смотрит наши матчи. В любом случае возвращаюсь в «Челси» с отличным настроением. Я буду бороться за место в составе «Челси», вовсе необязательно уходить из клуба. Но если меня заставят принимать решение, то придётся», — цитирует Жиру Get French Football News.
Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
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