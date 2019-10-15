Жиру — о ничьей с Турцией: не буду отправлять видео своего гола Лэмпарду

Форвард «Челси» Оливье Жиру прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции. Встреча завершилась со счётом 1:1, а Жиру стал автором гола в составе французов.

«Конечно, расстроены результатом. Забили в концовке, но затем пропустили необязательный гол со штрафного.

Гол? Гризманн отлично подал с углового, мне нужно было находиться в нужном месте в нужное время.

Отправлю ли видео гола Лэмпарду? Нет, конечно. Уверен, он и так смотрит наши матчи. В любом случае возвращаюсь в «Челси» с отличным настроением. Я буду бороться за место в составе «Челси», вовсе необязательно уходить из клуба. Но если меня заставят принимать решение, то придётся», — цитирует Жиру Get French Football News.