Жиров: в «Зандхаузене» есть «русская мафия», а наш мат знают все
Российский защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал, что в команде существует «русская мафия».
«В команде есть «русская мафия». В неё входим я, Эрик Зенга и хорват Иван Пауревич, который был в «Уфе». Вообще, уже на первой моей тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда знает без исключения, их даже никто не учил этому, наш мат знают везде. Меня сразу стали называть Путиным, потому что это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришёл в команду летом. И вот как-то мы стоим втроём на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: «Эй, русские, давайте на немецком говорите», — сказал Жиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 октября 2019
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