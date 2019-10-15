Фелиш, де Лигт и Винисиус — в двадцатке претендентов на премию Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало список из 20 финалистов в борьбе за премию Golden Boy — лучшему молодому игроку года в Европе в 2019 году.

Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Маттео Гюэндузи («Арсенал», Франция), Эрлинг Холанн («Ред Булл Зальцбург», Норвегия), Кай Хаверц («Байер», Германия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия), Мойсе Кин («Эвертон», Италия), Ли Кан Ин («Валенсия», Южная Корея), Андрей Лунин («Вальядолид», Украина), Дониелл Мален (ПСВ, Нидерланды), Мэйсон Маунт («Челси», Англия), Родриго Гоэс («Реал», Бразилия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Ферран Торрес («Валенсия», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Николо Дзаньоло («Рома», Италия).

Приз будет вручён 16 декабря.