Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду после матча Украина – Португалия

Украинская журналистка Влада Седан, являющаяся девушкой защитника «Манчестер Сити» и национальной команды Александра Зинченко, опубликовала фотографию с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото было сделано после матча квалификации Евро-2020 Украина — Португалия. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и квалифицировались в финальную часть турнира.
«Легендище», — подписала фото с Роналду журналистка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Седан.
Ранее Зинченко после матча с Португалией в интервью Седан в эфире одного из украинских телеканалов сказал, что теперь болельщики будут всю ночь заниматься любовью.
Роналду забил единственный мяч своей команды, отличившись в концовке с пенальти. Сборная Португалии ещё не гарантировала себе путёвку на Евро-2020.
- 15 октября 2019
-
15:40
-
15:21
-
15:21
-
15:05
-
14:53
-
14:37
-
14:35
-
14:25
-
14:16
-
14:04
-
13:52
-
13:34
-
13:23
-
13:17
-
13:14
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:28
-
12:14
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25