Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду после матча Украина – Португалия

Украинская журналистка Влада Седан, являющаяся девушкой защитника «Манчестер Сити» и национальной команды Александра Зинченко, опубликовала фотографию с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото было сделано после матча квалификации Евро-2020 Украина — Португалия. Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и квалифицировались в финальную часть турнира.

«Легендище», — подписала фото с Роналду журналистка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Седан.

Ранее Зинченко после матча с Португалией в интервью Седан в эфире одного из украинских телеканалов сказал, что теперь болельщики будут всю ночь заниматься любовью.

Роналду забил единственный мяч своей команды, отличившись в концовке с пенальти. Сборная Португалии ещё не гарантировала себе путёвку на Евро-2020.