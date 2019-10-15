Ловчев: не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
«На какое-то время вопрос с тренером в „Спартаке“ решился. Хороший ли Тедеско вариант для „Спартака“? Сейчас, кроме Цорна, вряд ли кто-то сможет ответить. „Спартак“ — команда, над которой не надо проводить эксперименты. Но сейчас руководство в тупике.
Пока хорошо, что тренера вообще назначили. Но разве кто-то у нас в стране знает, кто такой Доменико Тедеско? Вся его биография умещается в две строчки. При этом сколько у нас таких же ребят, которые ещё недавно играли в „Спартаке“ и стали тренерами.
Я был в „Спартаке“, когда команда вылетела в первую лигу. Как капитана команды меня вызывали в горком партии, спрашивали мнение, кто должен возглавить „Спартак“. Когда возникла фигура Константина Ивановича Бескова, я, конечно, высказался за. Это потом наши взгляды разойдутся, но и тогда, и всегда считал, что Бесков — тренер. Потому что было понятно, что он может поставить футбол и тем самым решать задачи. Он как тренер к тому моменту давно состоялся.
О Тедеско так сказать нельзя. Но Федун доверился в этой ситуации Цорну. Вообще, с таким составом — кто бы ни был тренером — команда должна играть лучше. Но часто замечаю, что у нас клубы зачастую играют хорошо, только когда приходит тренер, а потом, чем дольше он тренирует, игра ухудшается. Это говорит о классе тренера, его опыте. Или отсутствии.
Откровенно говоря, не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать. И всё же дай бог, чтобы получилось. Говорю так, потому что был и остаюсь болельщиком «Спартака», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 15 октября 2019
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