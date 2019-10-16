Калугин посвятил гол родителям

Защитник молодежной сборной России Никита Калугин прокомментировал результат матча квалификации Евро-2021 с Эстонией (5:0). Это первый гол Никиты за молодежку.
«Первый гол точно и, по моему, голевая тоже первая. Отличные ощущения. Очень рад, что мы выиграли. С такими соперниками важно подойти с полной мотивацией, за что ребятам и благодарен. Молодцы, все настроились, все выкладывались, все хотели сегодня три очка заработать.
План был непременно побеждать и желательно с крупным счётом. Нам нужно было брать три очка, плюс улучшать разницу забитых и пропущенных. Поэтому готовились к игре с максимальной мотивацией.
Мы не обращаем внимание на другие матчи. Нам скоро предстоит очная встреча с Польшей. Всё впереди, всё будет хорошо. Я в этом даже не сомневаюсь.
Свой гол посвящаю родителям. Это моя опора и поддержка. Они всегда помогают и не важно, играю я или нет. Так что этот гол и передача для них», — приводит слова Калугина пресс-служба РФС.
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