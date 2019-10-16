Тухель: сказал Неймару, что теперь ему придётся иметь дело со мной

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился мнением о ситуации с бразильским нападающим Неймаром, который летом хотел покинуть клуб.
«Болельщики высказали своё мнение по поводу этой ситуации и я могу их понять. У них есть право на выражение своего мнения. Они гордятся своим клубом, им было не очень приятно слышать, что игрок „ПСЖ“ постоянно говорит, что хочет уйти. Я говорил Неймару, что иногда в жизни так бывает, приходится сталкиваться с правдой и разбираться с последствиями.
У Неймара доброе сердце. Иногда трудно понять, что он хороший человек, если ты видишь его только на футбольном поле. Но он хороший парень.
Я сказал ему: «Ты думаешь, что самое сложное позади, но теперь ты будешь иметь дело со мной. Я буду сильно давить на тебя. Так что самое трудное для тебя ещё впереди», — приводит слова Тухеля The Guardian со ссылкой на beIN Sports France.
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