Кроос может восстановиться к матчу с «Барселоной»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться в строй к матчу 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает AS.

По данным источника, футболист уже приступил к тренировкам с мячом, но пока занимается по индивидуальной программе.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 26 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 14:00 мск.

Кроос перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в восьми матчах испанского национального чемпионата, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Реал», набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (16) — на 2-м месте.