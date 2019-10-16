Кроос может восстановиться к матчу с «Барселоной»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться в строй к матчу 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщает AS.
По данным источника, футболист уже приступил к тренировкам с мячом, но пока занимается по индивидуальной программе.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 26 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 14:00 мск.
Кроос перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Баварии». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в восьми матчах испанского национального чемпионата, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
«Реал», набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (16) — на 2-м месте.
- 16 октября 2019
-
12:55
-
12:42
-
12:37
-
12:26
-
12:14
-
11:50
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:29
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:18
-
09:54
-
09:53
-
09:50
-
09:35
-
09:23
-
09:11
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:29
-
07:24
-
06:54
-
06:28
-
05:55
-
04:57
-
04:19
-
03:12