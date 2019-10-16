Модрич из-за травмы не сыграет в матче «Барселона» — «Реал»

Стали известны подробности травмы полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, которую тот получил в расположении сборной Хорватии.



Как сообщает Marca, у 34-летнего футболиста было выявлено мышечное повреждение, из-за которого он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Ожидается, что хавбек пропустит встречи с «Мальоркой» в испанской Примере и с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. Также Лука не появится на поле в матче чемпионата с «Барселоной».



Матч «Барселона» — «Реал» в 10-м туре Примеры состоится 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 14:00 мск. После восьми туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу первенства с 18 очками в активе, опережая сине-гранатовых на два очка.



В матчах сборных проиграл «Реал». Ужасно не повезло А «Краснодару» не везёт стабильно.