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Модрич из-за травмы не сыграет в матче «Барселона» — «Реал»

Модрич из-за травмы не сыграет в матче «Барселона» — «Реал»
Футбол / Испания 0

Стали известны подробности травмы полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, которую тот получил в расположении сборной Хорватии.

Как сообщает Marca, у 34-летнего футболиста было выявлено мышечное повреждение, из-за которого он не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Ожидается, что хавбек пропустит встречи с «Мальоркой» в испанской Примере и с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. Также Лука не появится на поле в матче чемпионата с «Барселоной».

Матч «Барселона» — «Реал» в 10-м туре Примеры состоится 26 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 14:00 мск. После восьми туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу первенства с 18 очками в активе, опережая сине-гранатовых на два очка.

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