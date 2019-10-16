Хамес Родригес может стать частью сделки по переходу Канте в «Реал»

Колумбийский полузащитник «Реала» Хамес Родригес может стать частью сделки по переходу французского хавбека «Челси» Н’Голо Канте в мадридский клуб, сообщает El Desmarque.

По данным источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не отступается от своего желания заполучить Канте, но «Челси» требует за француза более € 160 млн. «Реал» не готов платить такую сумму, поэтому планирует предложить лондонцам за Канте € 100 млн, а также Хамеса Родригеса.

«Челси» всё ещё находится под трансферным баном, действие которого истекает в летнее трансферное окно, поэтому, вероятно, испанцам придётся отложить сделку до конца сезона.

Минувшим летом «Реал» купил у «Челси» бельгийского форварда Эдена Азара за € 100 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может возрасти ещё на € 45 млн.

Издание также сообщает, что Родригес был трансферной целью лондонского клуба до его перехода в «Баварию» в 2017 году. В стане мадридцев надеются, что этот факт поможет договориться с англичанами о сделке.



В нынешнем сезоне французский хавбек провёл за «аристократов» четыре игры во всех турнирах, став автором двух голов. В активе Родригеса один гол в шести матчах.