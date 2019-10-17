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СМИ: Клинсман возглавит сборную Эквадора

СМИ: Клинсман возглавит сборную Эквадора
Футбол / Южная Америка 0

Бывший наставник сборной США Юрген Клинсман может возглавить национальную команду Эквадора, сообщает El Universo, ссылаясь на источник в эквадорской федерации футбола.

«Они уже договорились. В среду они сказали Хорхе Селико (временно исполняющему обязанности главного тренера. — Прим. «Чемпионата»), что уже нашли нового тренера», — приводит издание слова источника.

54-летний Клинсман ранее тренировал сборную Германии, «Баварию» и национальную команду США. Пост наставника последней он покинул в ноябре 2016 года и с тех пор не имел тренерской практики.

Клинсманн проработал на посту главного тренера в общей сложности 176 игр, в которых его команды одержали 101 победу, 32 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения.

На Кубке Америки — 2019 Эквадор занял последнее место в группе, уступив две встречи и лишь раз сыграв вничью.

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