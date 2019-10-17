Фанаты «Спартака» смогут задать вопросы Тедеско 20 октября
Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин сообщил, что в воскресенье, 20 октября, наставник красно-белых Доменико Тедеско проведёт встречу с фанатами московского клуба.
«Да, в воскресенье главный тренер, генеральный директор и несколько игроков посетят в Сокольниках турнир, посвящённый трагедии на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.
Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
- 17 октября 2019
-
10:20
-
10:17
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:46
-
08:47
-
01:51
-
00:34
-
00:21
-
00:20
- 16 октября 2019
-
23:50
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:14
-
21:55
-
21:34
-
21:26
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:47
-
20:29
-
20:18
-
20:12
Партнерский контент