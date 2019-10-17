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Фанаты «Спартака» смогут задать вопросы Тедеско 20 октября

Фанаты «Спартака» смогут задать вопросы Тедеско 20 октября
Футбол / РПЛ 0

Пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин сообщил, что в воскресенье, 20 октября, наставник красно-белых Доменико Тедеско проведёт встречу с фанатами московского клуба.

«Да, в воскресенье главный тренер, генеральный директор и несколько игроков посетят в Сокольниках турнир, посвящённый трагедии на матче «Спартак» – «Харлем» в 1982 году», — передаёт слова Лисина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
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