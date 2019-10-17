Экс-футболист «Эвертона» завершил карьеру в 23 года

Бывший нападающий «Эвертона» Калум Дайсон в своём «твиттере» объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет.
«К сожалению, после двух лет попыток восстановиться после серьёзной травмы лодыжки я принял решение завершить профессиональную карьеру. Тяжело слышать, что должен расстаться со своей мечтой, но я благодарен за возможность воплотить её в жизнь! С нетерпением жду, когда найду правильное дело, которым буду заниматься в следующей части своей жизни.
Хочу поблагодарить весь персонал «Плимута» и «Эвертона» за их время и старания в последние два года. Во время этого приключения я встретил замечательных людей и друзей на всю жизнь. Всём ребятам, с кем мне доводилось играть, хочу пожелать всего наилучшего в их карьерах», — говорится в сообщении Дайсона.
Дайсон является воспитанником «Эвертона», которому принадлежал с 2015 по 2018 год, выступая за другие команды на правах аренды. Затем форвард перебрался в «Плимут».
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