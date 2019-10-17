Главный тренер «Сассуоло»: Сенси мог перейти в «Барселону»
Главный тренер «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, что «Барселона» интересовалась хавбеком команды Стефано Сенси, который в итоге перешёл в «Интер».
«Когда я был в Барселоне и обсуждал переход Марлона, один из руководителей «Барсы» спросил меня про Сенси. Они знали его и интересовались им, но «Интер» оказался быстрее. Мы закрыли сделку в пятницу после короткой встречи в офисе «Интера», на которой также присутствовал Конте», — цитирует Карневали Corriere dello Sport.
Сенси перешёл в «Интер» на правах аренды, в контрактных обязательствах прописана опция выкупа 24-летнего хавбека.
Сенси стал одним из символов новой команды Конте, он забил 3 мяча в 7 матчах Серии А. В турнирной таблице Серии А «Интер» располагается на втором месте.
- 17 октября 2019
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
10:56
-
10:36
-
10:30
-
10:29
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:46
-
08:47
-
01:51
Партнерский контент