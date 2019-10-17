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Главный тренер «Сассуоло»: Сенси мог перейти в «Барселону»

Главный тренер «Сассуоло»: Сенси мог перейти в «Барселону»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, что «Барселона» интересовалась хавбеком команды Стефано Сенси, который в итоге перешёл в «Интер».

«Когда я был в Барселоне и обсуждал переход Марлона, один из руководителей «Барсы» спросил меня про Сенси. Они знали его и интересовались им, но «Интер» оказался быстрее. Мы закрыли сделку в пятницу после короткой встречи в офисе «Интера», на которой также присутствовал Конте», — цитирует Карневали Corriere dello Sport.

Сенси перешёл в «Интер» на правах аренды, в контрактных обязательствах прописана опция выкупа 24-летнего хавбека.

Сенси стал одним из символов новой команды Конте, он забил 3 мяча в 7 матчах Серии А. В турнирной таблице Серии А «Интер» располагается на втором месте.

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