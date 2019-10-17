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«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» на декабрь из-за протестов в городе

«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» на декабрь из-за протестов в городе
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» отказалось провести матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом» в Мадриде. Представители сине-гранатовых сегодня, 17 октября, предъявили Федерации футбола страны свои аргументы против обмена кругами, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» готова перенести матч с 26 октября на декабрь. Ранее сообщалось, что встреча может пройти 18 декабря. Решение по этому вопросу примет специальный комитет.

«Эль-класико» может не состояться в Барселоне из-за протестов в городе. Акции начались после судебных приговоров политическим лидерам Каталонии, которые выступают за независимость региона. Из-за действий протестующих в городе образуются большие пробки.

После 8 туров «Реал», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Барселона» (16) занимает второе место.

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