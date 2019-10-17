«Барселона» готова перенести матч с «Реалом» на декабрь из-за протестов в городе

Руководство «Барселоны» отказалось провести матч 10-го тура испанской Примеры с «Реалом» в Мадриде. Представители сине-гранатовых сегодня, 17 октября, предъявили Федерации футбола страны свои аргументы против обмена кругами, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» готова перенести матч с 26 октября на декабрь. Ранее сообщалось, что встреча может пройти 18 декабря. Решение по этому вопросу примет специальный комитет.
«Эль-класико» может не состояться в Барселоне из-за протестов в городе. Акции начались после судебных приговоров политическим лидерам Каталонии, которые выступают за независимость региона. Из-за действий протестующих в городе образуются большие пробки.
После 8 туров «Реал», набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Барселона» (16) занимает второе место.
- 17 октября 2019
-
17:50
-
17:46
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:32
-
16:28
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:54
-
15:44
-
15:16
-
15:14
-
15:08
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:24
-
14:08
-
14:01
-
13:53
-
13:32
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50