Черчесов: матч с Бельгией будет для нас лакмусовой бумажкой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от домашнего матча 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Бельгией, который пройдёт в Санкт-Петербурге 16 ноября.
«Бельгия — первая команда в рейтинге, и мы это понимаем, до игры — месяц. Наш опыт показывает, что спокойно надо пропускать мимо себя литературу. Есть турнирная таблица, есть спортивный азарт и есть проигрыш Бельгии в прошлом матче. Чисто по-спортивному хочется правильно сыграть и добиться результата. Нет никаких опасений, есть соперник, к этой команде надо правильно подойти. Главное, чтобы у нас все были здоровы. Ажиотаж есть и будет, что нас не может не радовать. Эта игра будет лакмусовой бумажкой.
У нас был хорошие соперники, но Бельгия — это другой уровень. После большого перерыва с первой игры против них хочется сравнить себя и сделать правильные выводы. Это даст нам пищу для размышления, потому что такие соперники нас будут ждать на чемпионате Европы. Кстати, первая игра была с ними в марте, не очень удобно для нас, потому что мы только начинаем чемпионат. Это был не очень удобный физиологический момент», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
- 17 октября 2019
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