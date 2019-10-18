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«Кристал Пэлас» продлил контракт с Бентеке. Он забил один гол за полтора года

«Кристал Пэлас» продлил контракт с Бентеке. Он забил один гол за полтора года
Футбол / Англия 0

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Кристианом Бентеке.

Новое соглашение «орлов» с 28-летним бельгийским футболистом рассчитано до окончания сезона-2020/21. С момента перехода из «Ливерпуля» летом 2016 года форвард провёл за клуб 98 матчей и забил 21 гол. При этом за последние полтора года он отличился лишь однажды.

«Я очень счастлив, что достиг договорённости с клубом. Команда отлично начала новый сезон, и у нас есть много поводов для оптимизма. Я как никогда ранее настроен оправдать доверие руководства, тренера и наших потрясающих болельщиков», — заявил Бентеке.

Также «Кристал Пэлас» продлил контракт с защитником Джеймсом Томкинсом. Новое соглашение лондонцев с 30-летним англичанином рассчитано до лета 2022 года.

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